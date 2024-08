Voici quand Véro annoncera son nouveau Fantastique

Véro a travaillé très fort pour ne pas s'échapper et dévoiler le dernier ou la dernière Fantastique à intégrer l'équipe et ça nous donne encore plus hâte de le savoir!

En effet, c'est lors du grand retour de l'émission Véronique et les fantastiques que la reine mère nous a bien fait comprendre que le dernier ou la dernière Fantastique sera annoncé jeudi. Pas avant.

Ni Matthieu Pepper, ni Bianca Gervais, ni Mégan Brouillard, l'une des six nouvelles recrues n'a pu extirper le moindre détail croustillant à l'animatrice. Rien n'a pu la faire céder.