Voici ce que Carey Price rapporte de son voyage en amoureux à Montréal

Le couple Carey et Angela Price était de passage à Montréal et ils ont fait un petit arrêt shopping dans une boutique à l'effigie du tricolore.

C'est à la boutique Tricolore Sports, qui vend des articles exclusifs des Canadiens de Montréal et du Rocket de Laval, que le duo Price s'est arrêté pour y faire quelques achats.

On a pu voir, sur le compte Instagram de Angela Price, une photo d'un sac plein de vêtements pour la famille ainsi qu'un Carey en pleine session de magasinage de pyjamas pour Lincoln, leur plus jeune enfant.

Comme dernière photo, Angela a partagé un portrait de son amoureux qui se tient devant une superbe toile qui le représente.

Le couple semble plus amoureux que jamais et on est toujours heureux de les voir en sol québécois surtout depuis la vente de leur maison à Candiac et l'achat de leur nouvelle demeure à Kelowna en Colombie-Britannique.

