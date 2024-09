Attendez de voir cette ADORABLE photo de Carey Price et son plus jeune

Carey Price nous fait totalement craquer avec une nouvelle photo de lui et son bébé. On dit bébé, mais le plus jeune de la famille aura bientôt 4 ans! C'est donc un grand garçon qui fait son entrée à la prématernelle.

Afin de souligner la rentrée du benjamin, Angela Price a photographié son célèbre époux et leur fils devant une grande arche de ballons multicolores.

Voici l'adorable photo père-fils de Carey Price avec le mignon petit Lincoln: