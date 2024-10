Carey Price et sa famille se transforment en superhéros, voyez le résultat

Après avoir opté pour le thème de Barbie l'an dernier, la famille Price a choisi un tout autre univers pour cette année : les superhéros!

Carey et Angela se sont glissés dans les costumes respectifs de Batman et Catwoman, tandis que leur aînée s’est transformée en Wonder Woman. La cadette n’a pas hésité à endosser le rôle de Supergirl, et le plus jeune de la fratrie a même revêtu le costume de Spider-Man.

Pour admirer chacun de ces costumes en détail, n’hésitez pas à cliquer sur l’image.