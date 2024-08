Véronique Cloutier relate ce moment mémorable vécu avec Janette Bertrand

Véronique Cloutier à partagé un beau moment vécu avec Janette Bertrand lors d'une séance photo pour le magazine VÉRO et l'expérience semble mémorable.

En effet, cet automne, le magazine VÉRO célèbre l'audace et l'authenticité et a décidé de mettre de l'avant, sur sa couverture, l'authentique Manon Massé, la fédératrice Elisapie, la rassembleuse France Beaudoin, l'obstinée Nathalie Petrowski, la pionnière Janette Bertrand et bien entendu la reine-mère Véronique Cloutier.

C'est à l'émission Véronique et les Fantastiques que l'animatrice a souligné, des étoiles plein les yeux, son expérience surréelle de participer à une séance photo avec la légendaire Janette Bertrand.

Selon les dires de Véro, le moment avec madame Bertrand était magique et la proximité avec cette dernière donnait une impression de familiarité merveilleuse. La photo qui en est ressortie est parfaite et donne le ton à une édition marquante.

