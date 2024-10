Ce documentaire sur Daniel Pinard dévoilera des témoignages inédits

La gorge nouée par l’émotion, il a confié :

«Je me rappelle d’un des derniers moments où on lui a annoncé quel allait être le protocole de détresse respiratoire. Le médecin lui a expliqué et ça voulait vraiment dire que c’était la fin. Il n’y avait qu’Esther, Marc et Fred et le médecin lui a dit « vous êtes conscients et vous êtes correct avec ça Monsieur Pinard? » et Daniel a fait «oui», puis il nous a regardé… Puis il a vu, on avait vraiment pas des faces qui étaient en mode Macarena, on était vraiment tristes et avec son filet de voix il a fait «il n’y a rien là». Et ça, c’est le Daniel que j’ai connu et qui disait qu’il n’avait pas peur de la mort et que ça faisait partie du jeu.»

Le réalisateur était présent sur le plateau de Tout le monde en parle aux côtés de Josée Du Stasio et Paul Arcand qui ont eux aussi côtoyé Daniel Pinard à la télé et à la radio. Pour réécouter le segment fort émouvant, rendez-vous sur le site de Radio-Canada.