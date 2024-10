Dany Turcotte et Guy A. Lepage remettent les pendules à l’heure

Dany Turcotte et Guy A. Lepage ont remis les pendules à l’heure, revenant sur le départ du fou du roi de la populaire émission.

Pourquoi revenir sur le sujet après tout ce temps? C’est que Dany Turcotte aborde cette épreuve dans son livre D. Turcotte et fils, y expliquant qu’il a senti être abandonné par l’équipe de Tout le monde en parle. Il entre autres écrit: «avec le recul, je reste avec l’impression qu’on m’a regardé me noyer sans me lancer de bouée.»