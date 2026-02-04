Suzanne Clément est-elle en couple? Elle répond à la question!

Début du contenu principal.
Suzanne Clément a accepté de s'ouvrir au sujet de sa vie amoureuse pour une rare fois à la télévision!
C'est dans le contexte particulier de l'émission Facteur A, où les personnalités invitées sont questionnées par des personnes autistes sur une foule de sujets, que l'actrice s'est confiée sur cette facette de sa vie privée.
L'une des participantes n'est pas passée par quatre chemin en posant la question suivante à Suzanne Clément: «As-tu un amoureux?»
Devant cette question directe, l'actrice a répondu en souriant: «Non, pas présentement. J’en cherche un, là! [...] J’en cherche un!»
On comprend donc que Suzanne Clément serait prête à rencontrer l'âme soeur!
Après le tournage de l'émission, la comédienne a affirmé qu'elle avait adoré l'expérience. Les questions sans filtre des participants de Facteur A l'ont fait sourire. Voici ce qu'a déclaré Suzanne Clément à Radio-Canada:
«Ouverture du cœur immédiate, le cadeau de ces rencontres c’était d’être projetée immédiatement dans la part de soi authentique, sous la carapace sociale. C’était un moment très riche qui m’a fait prendre conscience un peu plus de ma part de différence. Je les remercie encore de leur générosité et j’espère avoir été pour eux une rencontre bienveillante.»
Il est possible de revoir l'épisode sur ICI Tou.tv.
Au niveau professionnel, en plus de la suivre à la télé dans STAT, on retrouvera bientôt Suzanne Clément au cinéma.
Le tournage du film très attendu Pauline Julien: Femme Pays, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette, s’est terminé le 28 novembre dernier.
Ce long métrage se veut un portrait intime et profondément humain d’une figure incontournable de l’histoire culturelle québécoise. Et c'est Suzanne Clément qui incarne Pauline Julien! Le tournage s’est déroulé entre les Cantons de l’Est et la région de Montréal.
