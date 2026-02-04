Suzanne Clément est-elle en couple? Elle répond à la question!

Suzanne Clément a accepté de s'ouvrir au sujet de sa vie amoureuse pour une rare fois à la télévision!

C'est dans le contexte particulier de l'émission Facteur A, où les personnalités invitées sont questionnées par des personnes autistes sur une foule de sujets, que l'actrice s'est confiée sur cette facette de sa vie privée.

L'une des participantes n'est pas passée par quatre chemin en posant la question suivante à Suzanne Clément: «As-tu un amoureux?»