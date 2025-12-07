Découvrez le nouveau projet de Suzanne Clément

C’est officiel: le tournage du très attendu Pauline Julien: Femme Pays, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette, s’est terminé le 28 novembre dernier.

Le tournage s’est déroulé entre les Cantons de l’Est et la région de Montréal, donnant vie à un portrait intime et profondément humain d’une figure incontournable de l’histoire culturelle québécoise.

Et pour incarner Pauline Julien, cette icône poétique, politique et flamboyante? La cinéaste a choisi Suzanne Clément, que le public adore pour ses performances poignantes dans STAT et Mommy. Un rôle exigeant, habité, et qui représente sans doute l’un des tournants marquants de sa carrière!