Découvrez le nouveau projet de Suzanne Clément

C’est officiel: le tournage du très attendu Pauline Julien: Femme Pays, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette, s’est terminé le 28 novembre dernier.
Le tournage s’est déroulé entre les Cantons de l’Est et la région de Montréal, donnant vie à un portrait intime et profondément humain d’une figure incontournable de l’histoire culturelle québécoise.
Et pour incarner Pauline Julien, cette icône poétique, politique et flamboyante? La cinéaste a choisi Suzanne Clément, que le public adore pour ses performances poignantes dans STAT et Mommy. Un rôle exigeant, habité, et qui représente sans doute l’un des tournants marquants de sa carrière!
À ses côtés, le comédien Patrice Dubois prête ses traits à Gérald Godin: écrivain, homme politique et grand amour de Pauline Julien. Leur relation, à la fois passionnée et guidée par une ferveur indépendantiste commune, a laissé une empreinte vibrante dans le patrimoine culturel du Québec.
La distribution réunit également Alexa-Jeanne Dubé, Steve Gagnon, Kathleen Fortin, Violette Chauveau et Véronique Côté, pour offrir un hommage cinématographique riche, nuancé et profondément respectueux.
Le film s’attarde à un moment déterminant de la vie de Pauline Julien: l’annonce de son diagnostic d’aphasie dégénérative, ce mal qui lui ôtera sa voix, son outil le plus précieux.
À travers ce point de bascule, la réalisatrice remonte le fil d’une vie faite de lumière, de combats, d’engagement et d’amour. On y découvre la Pauline qui triomphe sur scène, la Pauline qui réclame l’émancipation du Québec, la mère tendre et exigeante, et l’amoureuse fougueuse dans une histoire incandescente avec Godin.
Le film pose aussi cette question essentielle: que reste-t-il de Pauline Julien aujourd’hui? Un héritage immense, visiblement encore bien vivant.
Avec ce projet, Anaïs Barbeau-Lavalette signe son cinquième long métrage de fiction, après Le Ring (2007), Inch’Allah (2012), La Déesse des mouches à feu (2020) et Chien Blanc (2022), tous salués par le public et la critique.
