Claude Legault fait de rares confidences sur l'absence de son père

Claude Legault a accepté de participer à la nouvelle émission Facteur A, où les personnalités invitées sont questionnées par des personnes autistes sur une foule de sujets.

L'épisode où le comédien est en vedette sera diffusé ce samedi à ICI Télé, et nous avons eu droit à un premier extrait sur Instagram.

Dans la brève vidéo, nous entendons une jeune femme demander à Claude Legault de parler de sa relation qu'il qualifie de «presque inexistante avec son père». Elle veut savoir si c'est lui ou son papa qui a choisi de ne pas développer cette relation père-fils.