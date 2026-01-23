Passer au contenu principal
Claude Legault fait de rares confidences sur l'absence de son père

Claude Legault a accepté de participer à la nouvelle émission Facteur A, où les personnalités invitées sont questionnées par des personnes autistes sur une foule de sujets. 

L'épisode où le comédien est en vedette sera diffusé ce samedi à ICI Télé, et nous avons eu droit à un premier extrait sur Instagram.

Dans la brève vidéo, nous entendons une jeune femme demander à Claude Legault de parler de sa relation qu'il qualifie de «presque inexistante avec son père». Elle veut savoir si c'est lui ou son papa qui a choisi de ne pas développer cette relation père-fils. 

© Karine Dufour/Radio-Canada

L'oeil brillant, l'acteur répond en toute franchise que ça n'a pas été un choix ni pour l'un, ni pour l'autre. 

Claude Legault explique que son père n'était pas outillé pour entretenir une relation avec ses enfants. Il a toutefois compris qu'il l'aimait peu après avoir fait ses débuts à la télévision. 

Voici les touchantes confidences de la star québécoise au sujet de l'absence de son père dans sa vie:

Au cours de l'épisode de Facteur A, Claude Legault s'ouvrira également sur son couple. Il est très rare qu'il accepte de parler de sa vie privée à la télévision.

Après le tournage, le comédien a déclaré ceci:

«Je n’ai jamais participé à une entrevue aussi chaleureuse et intéressante de toute ma carrière. Ça me rappelle que j’ai de la chance de faire ce métier qui me permet de rencontrer des gens formidables.»

L'épisode sera diffusé ce samedi à 20h sur ICI Télé.

© Bertrand Exertier

Claude Legault et Marc Labrèche se déhanchent pour célébrer le Club des 100 watts

Pour souligner le grand retour de l'émission Le Club des 100 watts sur la plateforme de Télé-Québec, Marc-André CoallierClaude LegaultMarc LabrècheJessica BarkerJean-Guy Bouchard et Jean-Marie Lapointe se sont prêtés au jeu en devenant, le temps d’une courte vidéo, de véritables rois du lipsync.

Dans le clip partagé sur les réseaux sociaux, la bande interprète la chanson thème de l’émission culte. Ça vaut de l'or! 

Voir la vidéo

 

