Après STAT: découvrez le plus récent film de Suzanne Clément

D'autres films de Suzanne Clément à voir sur Crave

On trouve plusieurs autres films avec Suzanne Clément sur Crave. Parmi ceux-ci, trois classiques de Xavier Dolan: Mommy, J'ai tué ma mère et Laurence Anyways.

Vous pourrez également voir L'audition, long métrage de Luc Picard sorti en 2005. L'actrice y brille aux côtés de Luc Picard, Alexis Martin et Denis Bernard.

