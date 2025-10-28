6 stars québécoises qui ont récemment mis leur maison en vente

Début du contenu principal.
Si vous êtes comme nous, vous adorez regarder les photos des jolies maisons à vendre sur les sites d'agences immobilières. Et il y a quelque chose d'encore plus fascinant lorsque ces demeures appartiennent à des vedettes bien connues du public!
On a pensé vous présenter un concentré de celles qui ont récemment été mises sur le marché.
Que ce soit une villa de plage, un condo de ville ou une grande maison à étages, on est certains que vous aurez du plaisir à «zieuter» ces intérieurs des célébrités québécoises.
Voici 6 vedettes de chez nous qui ont mis leur maison en vente au cours des dernieres mois:
Après plus de 30 ans de souvenirs, l'auteur Michel Tremblay a annoncé qu’il mettait en vente sa précieuse résidence de Key West, en Floride.
La maison était affichée à 1 699 000 $ US (environ 2,3 M$ canadiens). Elle compte 4 chambres, deux salles de bains et une piscine creusée.
Le chanteur Claude Bégin a décidé de mettre sa maison de Québec en vente alors qu'il s'apprêtait à devenir papa à nouveau avec Lysandre Nadeau. Cette demeure est située dans le coin de Québec sur un terrain de 58 000 pieds carrés.
Le prix demandé: 549 000$.
Le couple gagnant d'Occupation Double Mexique, Solène et Félix, a mis en vente la maison qu'ils ont remporté dans l'aventure l'an dernier.
Le chalet de 6 pièces est situé à Brownsburg-Chatham dans les Laurentides, à 4 heures de Québec.
Le prix demandé par Solène et Félix: 329 000$.
William de Survivor Québec, saison 3 a mis vente sa superbe maison de Beauport cet automne. Le bungalow compte 3 chambres à coucher et deux salles de bains.
De plus, l'endroit vient avec une piscine creusée chauffée et un foyer.
Le prix demandé: 499 900$.
En octobre 2025, l'acteur Raymond Cloutier de STAT a mis en vente sa splendide résidence de Sutton dans les Cantons-de-l’Est. D’une superficie habitable de plus de 1 700 pi², la maison compte quatre chambres, deux salles de bain, un vaste salon orné d’un foyer en pierres et une cuisine rénovée.
Le prix demandé: 879 000$.
Dans le même ordre d'idées, un lieu de tournage bien connu est récemment atterri sur le marché immobilier: la maison de Nadine dans District 31!
Voyez toutes les photos juste ici.
