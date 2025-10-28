6 stars québécoises qui ont récemment mis leur maison en vente

Si vous êtes comme nous, vous adorez regarder les photos des jolies maisons à vendre sur les sites d'agences immobilières. Et il y a quelque chose d'encore plus fascinant lorsque ces demeures appartiennent à des vedettes bien connues du public!

On a pensé vous présenter un concentré de celles qui ont récemment été mises sur le marché.

Que ce soit une villa de plage, un condo de ville ou une grande maison à étages, on est certains que vous aurez du plaisir à «zieuter» ces intérieurs des célébrités québécoises.

Voici 6 vedettes de chez nous qui ont mis leur maison en vente au cours des dernieres mois: