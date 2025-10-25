Raymond Cloutier de STAT met en vente sa maison de Sutton de style Cape Cod

Connu du grand public pour ses rôles marquants au théâtre, au cinéma et plus récemment dans la série à succès STAT, Raymond Cloutier tourne une nouvelle page de sa vie!

Eh oui, l’acteur met en vente sa splendide résidence nichée au cœur de Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.

Située sur la rue Western, cette demeure construite en 1951 propose un style Cape Cod chaleureux et intemporel. D’une superficie habitable de plus de 1 700 pi², la maison est mise en vente au prix de 879 000 $.