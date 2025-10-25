Raymond Cloutier de STAT met en vente sa maison de Sutton de style Cape Cod

Début du contenu principal.
Connu du grand public pour ses rôles marquants au théâtre, au cinéma et plus récemment dans la série à succès STAT, Raymond Cloutier tourne une nouvelle page de sa vie!
Eh oui, l’acteur met en vente sa splendide résidence nichée au cœur de Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.
Située sur la rue Western, cette demeure construite en 1951 propose un style Cape Cod chaleureux et intemporel. D’une superficie habitable de plus de 1 700 pi², la maison est mise en vente au prix de 879 000 $.
Dans ce petit cocon douillet, on retrouve quatre chambres, deux salles de bain, un vaste salon orné d’un foyer en pierres, une cuisine rénovée ainsi qu’une véranda trois saisons idéale pour profiter de la nature environnante.
Implantée sur un terrain de près de 26 000 pi², la propriété offre une intimité rare. À l’extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter d’une immense piscine creusée et chauffée au sel, d’un garage et d’un grand espace parfait pour jardiner ou se détendre au calme!
Nichée dans l’une des plus belles régions du Québec, la maison bénéficie de l’atmosphère unique de Sutton: montagnes, plein air et ambiance villageoise authentique!
Pour les amateurs de belles demeures ou ceux qui rêvent d’un pied-à-terre dans la région, c’est une occasion à ne pas manquer!
Pour toutes les infos sur la vente de la maison, vous pouvez visiter le site de Centris!
