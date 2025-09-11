William de Survivor Québec vend sa lumineuse maison de Beauport

Début du contenu principal.
William de Survivor Québec déménage!
Le beau brun que l'on a suivi dans la troisième saison de la compétition télé vient de mettre en vente sa superbe maison de Beauport. Le prix demandé: 499 900$.
Le bungalow de William de Survivor Québec est très lumineux. On y trouve 3 chambres à coucher et deux salles de bains.
Parmi les éléments qui rendent l'endroit unique, on compte une immense piscine creusée chauffée, un foyer chalereux au salon et un garage attaché. La cuisine et la salle de bain principale ont été rénovées en 2022.
Comme une image vaut mille mots, voici des photos de la jolie maison de William:
On est en amour avec la piscine!
Envie de voir plus de photos ou de faire une offre? Rendez-vous sur la fiche immobilière de la maison juste ici.
Voilà qui viendra attiser les rumeurs de relation amoureuse entre Myriam et William de Survivor Québec: ils ont maintenant un tatouage commun!
Au cours de l'été, la thérapeute holistique de 27 ans du Lac-Saint-Jean déclarait ceci au sujet du beau joueur de la saison 3: «On s'adore en tant que personne et qu'on ne sait pas où la vie va nous mener.»
