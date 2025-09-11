William de Survivor Québec vend sa lumineuse maison de Beauport

Le bungalow de William de Survivor Québec est très lumineux. On y trouve 3 chambres à coucher et deux salles de bains.

Parmi les éléments qui rendent l'endroit unique, on compte une immense piscine creusée chauffée, un foyer chalereux au salon et un garage attaché. La cuisine et la salle de bain principale ont été rénovées en 2022.

Comme une image vaut mille mots, voici des photos de la jolie maison de William: