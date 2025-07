Michel Tremblay met en vente sa maison de Key West: une décision déchirante à 1,7 M$US

C’est une page importante qui se tourne pour Michel Tremblay...

Après plus de 30 ans de souvenirs, d’écriture et de soleil, l’auteur et dramaturge chéri des Québécois a annoncé qu’il mettait en vente sa précieuse résidence de Key West, en Floride.

C’est avec un message sobre mais chargé d’émotion publié sur Facebook que l’écrivain de 83 ans a partagé la nouvelle: « Ça y est, ma maison à Key West est à vendre », a-t-il écrit.