En larmes, Félix d'OD Mexique livre de nouvelles confidences sur son couple

Dans la série Après OD Mexique, on retrouve nos candidats préférés de la plus récente saison d’Occupation Double. Dans un épisode, les deux couples, qui ont tenu la route, Aleska et Kristina ainsi que Solène et Félix, se sont confiés sur leur relation.

Du côté de Félix et Solène, les grands gagnants d'OD Mexique, ils filent toujours le parfait bonheur depuis la fin de l’aventure.