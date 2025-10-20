OD Mexique: le chalet gagné par Solène et Félix pourrait être à vous

Le couple gagnant d'Occupation Double Mexique, Solène et Félix, vient de mettre en vente la maison qu'ils ont remporté dans l'aventure l'an dernier!

Les deux sportifs sont toujours aussi amoureux, mais ils ont choisi de se départir de cette construction neuve.

Le prix demandé par Solène et Félix: 329 000$.