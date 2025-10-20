OD Mexique: le chalet gagné par Solène et Félix pourrait être à vous

Début du contenu principal.
Le couple gagnant d'Occupation Double Mexique, Solène et Félix, vient de mettre en vente la maison qu'ils ont remporté dans l'aventure l'an dernier!
Les deux sportifs sont toujours aussi amoureux, mais ils ont choisi de se départir de cette construction neuve.
Le prix demandé par Solène et Félix: 329 000$.
Le couple a partagé l'annonce immobilière sur Instagram sans donner d'explication.
Le chalet de 6 pièces est situé à Brownsburg-Chatham dans les Laurentides, à 4 heures de Québec où habite Solène et 5h45 de Saguenay où habitait Félix. On a donc l'impression que la distance a pu jouer un rôle dans leur décision.
En regardant les photos, on réalise que les acheteurs seront probablement les premiers à habiter dans cette maison gagnée Occupation Double!
Construite en 2025, la demeure du domaine Pine Hill combine confort et modernité et compte de grandes fenêtres laissant entrer la lumière.
Voici quelques photos montrant à quoi ressemble ce chalet flambant neuf:
Pour en savoir plus ou faire une offre, vous pouvez consulter la fiche immobilière par ici.
En ce qui concerne les gagnants d'OD Mexique, ils filent toujours le parfait bonheur.
Les amoureux partagent souvent des parcelles de leur quotidien sur les réseaux sociaux et ils adorent s'entraîner ensemble. Ils ont même participé à quelques compétitions sportives, tous les deux, au cours des derniers mois.