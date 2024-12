Les 10 plus beaux looks de Sophie Nélisse en 2024

Sophie Nélisse a continué de faire tourner les têtes en 2024, non seulement grâce à son immense talent d’actrice, mais aussi avec un style impeccable qui s’affirme de plus en plus!

Connue pour ses rôles marquants dans Yellowjackets et Aller simple sur Noovo, Sophie a également captivé ses fans et le grand public avec ses choix vestimentaires audacieux et raffinés.

Sans plus attendre, découvrez ses 10 tenues les plus marquantes!