L’indétectable: Sophie Nélisse plongée au cœur d’un thriller technologique!

Sans expérience en espionnage ni en cybercriminalité, elle infiltre une start-up spécialisée dans les hypertrucages en utilisant une fausse identité. Mais ce qu’elle va découvrir dépasse tout ce qu’elle aurait pu imaginer: un complot aux ramifications internationales, où la vérité est plus insaisissable que jamais.

Une série au cœur d’un enjeu brûlant d’actualité

L’indétectable aborde un sujet de plus en plus préoccupant: les hypertrucages (deepfake). Ces dernières années, l’intelligence artificielle a fait des bonds spectaculaires, permettant de remplacer des visages et des voix avec une précision troublante. Des images animées de personnalités publiques circulent désormais sur le web, et il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux.

Les créateurs de la série se sont posé une question inquiétante: et si votre vie ou celle d’un proche était chamboulée à cause d’une vidéo truquée? C’est cette angoisse qui alimente le scénario de L’indétectable, où la désinformation devient une arme redoutable.