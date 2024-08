Sébastien Diaz répond à une rumeur, voyez son message

Sébastien Diaz a annoncé une bonne nouvelle ce mois-ci: il se joint à l'émission de radio Véronique et les Fantastiques cet automne.

Les fans de l'animateur et réalisateur ont cependant cru que cela signifiait qu'il n'animerait plus la quotidienne On va se le dire à la télévision. Après tout, les deux émissions sont en même temps!

Heureusement, grâce à la magie de la télé, il sera possible pour Sébastien Diaz de faire les deux. Dans un message publié sur Instagram, la star rassure les téléspectateurs et confirme son retour à la barre d'On va se le dire à ICI Télé: