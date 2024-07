Rare photo de Bianca Gervais et Sébastien Diaz avec leurs grandes filles

Bianca Gervais nous fait craquer avec une nouvelle photo de famille!

La comédienne, son amoureux Sébastien Diaz et leurs filles, Bowie et Liv, sont toujours en Espagne et semblent s'amuser plus que jamais!

En ce début de semaine, Bianca Gervais a publié quelques clichés d'une visite au musée sur son compte Instagram. L'une des photos la montre aux côtés de son époux et de leurs enfants devant un mur coloré ultra mignon. Voici l'adorable portrait de famille: