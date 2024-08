Salut Bonjour: Découvrez tous les nouveaux visages de la rentrée!

Un p'tit vent de nouveauté!

Une nouvelle saison de Salut Bonjour s'annonce et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'Ève-Marie Lortie prend les commandes de l'émission quotidienne en direct, du lundi au vendredi. Dès le 27 août, elle sera entourée d'une équipe dynamique pour nous offrir une dose quotidienne d'actualité, de culture, de sport, et bien plus encore.

Philippe-Vincent Foisy couvrira l'actualité, Sabrina Cournoyer s'occupera du volet culturel, Charles-Antoine Sinotte nous tiendra au courant des dernières nouvelles sportives, tandis que Mathieu Roy sera au poste pour tout ce qui touche au Web. Géraldine Lamarche nous informera sur la météo, et Patrick Benoit assurera une circulation fluide.