Géraldine Lamarche: L’émouvant adieu de l’équipe de Salut Bonjour à leur Miss Météo

Lors de son dernier bulletin météo, l’équipe de Salut Bonjour n’a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage. Sur leurs réseaux sociaux, l’équipe a partagé un message rempli d'amour:

«Géraldine c’est: une femme forte, une amie dévouée, une collègue drôle et dégourdie, et une Miss Météo qui résistait vraiment bien au froid! Mais surtout, c’est une excellente chroniqueuse météo que nous avons eu la chance d’avoir parmi nous. Que du beau et du doux pour ta suite, Géraldine!»

Sur le plateau, les adieux ont été marqués par des témoignages touchants de ses collègues, qui ont salué son professionnalisme, sa passion et sa capacité à mettre du soleil dans les matins les plus glaciaux.