10 magnifiques photos de Justine St-Martin, la nouvelle chroniqueuse aux sports de Salut Bonjour

C’est officiel! Salut Bonjour accueille deux nouvelles recrues dans son équipe et parmi elles, Justine St-Martin qui devient la référence en matière de sports pour l’édition du week-end.

Une excellente nouvelle pour les amateurs de sports qui pourront compter sur son expertise et sa passion contagieuse pour bien démarrer leurs matinées!

Justine n’est pas une inconnue dans le monde du journalisme sportif. Elle évolue dans les médias depuis près de 14 ans et a gravi les échelons avec brio. D’abord archiviste, rédactrice et statisticienne, elle est ensuite devenue reporter et animatrice. Son parcours l’a menée jusqu’à TVA Sports en 2019, où elle a couvert des événements marquants comme les matchs de football du RSEQ, la LNH, les Remparts de Québec et les Lions de Trois-Rivières.