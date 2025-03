7 adorables photos de la nouvelle Miss Météo, Marie Andrée Leblond, et son amoureux connu!

Marie Andrée a toujours rêvé de faire de la télévision. Après trois ans à Radio-Canada Acadie en tant que journaliste culturelle, cheffe d’antenne et animatrice, elle a poursuivi son parcours à MétéoMédia où elle a perfectionné ses connaissances météorologiques pendant un an et demi. Son humour et sa bonne humeur font d’elle une présentatrice appréciée du public, rendant les prévisions météo aussi informatives qu’agréables. Peu importe la saison, elle inspire les téléspectateurs à sortir et profiter du plein air!

Côté cœur, Marie Andrée partage sa vie avec le comédien et réalisateur Yan England! Ensemble depuis plusieurs années, les deux amoureux forment un duo complice et rayonnant. En plus de partager leur quotidien avec un adorable bouvier, ils publient à l’occasion des clichés qui témoignent de leur bonheur.

Sans plus attendre, découvrez 7 adorables photos du couple qui nous font craquer!