Geneviève O'gleman a de quoi célébrer!

Et ce n’est pas tout!

Geneviève O'Gleman continue de partager son expertise culinaire avec encore plus de visibilité à la télévision. Elle rejoint une équipe de chefs talentueux à Salut Bonjour, dont Jonathan Garnier, Jean-François Plante et Chef Oli, pour proposer chaque jour des recettes simples et gourmandes, diffusées à 10 h 15 en semaine. Ces segments sont parfaits pour trouver l’inspiration et reproduire des plats savoureux chez soi, sans se compliquer la vie.

Avec ce nouveau livre et ses apparitions régulières à la télé, Geneviève prouve encore une fois qu’il est possible de se faire plaisir tout en mangeant de manière équilibrée.