2Frères: Erik et Sonny dévoilent le projet de retraite de leurs parents

2Frères, c'est une affaire de famille!

En entrevue au balado de Patrick Groulx, le célèbre duo a dévoilé le projet de retraite de leurs parents. Le père et la mère de Sonny et Erik Caouette, qui filent toujours le parfait bonheur, ont décidé d'accompagner leurs fils en tournée!

Depuis près d'un an, les parents de 2Frères assistent fièrement à leurs spectacles lorsqu'ils le peuvent et s'occupent même de vendre la marchandise aux fans. Voici l'extrait du balado où Sonny et Erik parlent du bonheur de leurs parents de les suivre sur les routes du Québec: