C'est ELLE, la nouvelle blonde de Sonny Caouette de 2Frères!

Les deux tourtereaux partagent la même passion pour la musique. Ils ont d'ailleurs déjà enregistré des chansons ensemble dans le studio de Sonny. Ce dernier a confié en entrevue au Échos Vedettes :

« Maya travaille pour le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal. De plus, elle joue au théâtre et fait de la surimpression vocale. Ensemble, on s’amuse à enregistrer des chansons dans le studio que j’ai à la maison. On adore faire ça! On n’a toutefois pas de projets musicaux concrets ensemble. »

On leur souhaite beaucoup de bonheur!