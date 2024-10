Roch Voisine enflamme la scène pour son grand retour à Montréal

C’est d’ailleurs durant cette 2e partie dansante que Roch Voisine a enfilé un bomber jacket à son effigie, fait sur mesure par Lamarque!

Avec plus d’un million de copies vendues, c’est un euphémisme de dire qu’Hélène est un classique et même 35 ans plus tard, on reste complètement fans!

Roch Voisine remontera sur les planches ce soir, vendredi 11 octobre (et en avril 2025), mais a aussi quelques dates dispersées au Québec jusqu’en 2025, en plus d’une tournée en Europe de prévue. Pour magasiner vos billets, c’est par ici que ça se passe!

En collaboration avec Marie-Andrée Guimont, Noovomoi.

