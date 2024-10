Roch Voisine annonce une merveilleuse nouvelle à ses fans!

Le coup d’envoi de la tournée Hélène 35 de Roch Voisine a été donné.

Après une infection de l'oreille et qui s'est malheureusement aggravée, le chanteur a dû prendre du repos avant de remonter sur scène! Il avait confié à Bonsoir Bonsoir qu'il avait dû subir une opération en raison d'une infection initialement diagnostiquée comme un streptocoque A de l'oreille, qui s'est avérée être plus complexe, menant à la découverte d'un problème entre son cerveau et ses sinus.

