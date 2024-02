Aux prises avec une infection, Roch Voisine est forcé de reporter ses spectacles

L'équipe de Roch Voisine s'est engagée à communiquer ces nouvelles dates dès qu'elles seront confirmées, permettant ainsi aux spectateurs de se préparer à vivre cette expérience musicale unique à un moment ultérieur.

La tournée Hélène 35 promet une immersion dans l'univers de l'un des albums les plus marquants de la scène musicale francophone. Avec plus de trois millions de copies vendues, l'album Hélène a été certifié diamant, consacrant Roch Voisine comme l'une des voix les plus emblématiques de sa génération.

Les spectacles prévus offriront aux fans l'occasion de revivre les moments forts de cet album mythique, dans une atmosphère intime et émotionnelle.