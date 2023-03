Voici ce qu'a confié l'interprète du mégasuccès Hélène à ce sujet :

« C'est pas aussi facile qu'ils pensent. C’est un peu comme ça chez nous hein. Ils se disent "Oh bah si lui il l’a fait, on peut le faire". Puis ils se sont aperçus que c’était peut-être un peu plus compliqué. Faut déjà se déplacer, et puis il faut déjà avoir le bon titre, et venir travailler. Il n’y a pas de secret! »

Roch Voisine a ensuite expliqué que la relation avec le public en est une à long terme et qu'il est important de revenir souvent. Il en va de même pour les artistes européens qui tentent de percer au Québec, a expliqué le chanteur.

Vous pouvez revoir l'entrevue en entier sur le site de RTBF.