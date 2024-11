Voici qui succèdera à Dan Bigras pour ce grand projet

Dans un communiqué émis aux médias, le leader du groupe Karkwa a expliqué qu'il avait tout de suite accepté ce beau grand défi:

«Dès le premier coup de fil de la part de l’équipe du Refuge, non seulement je savais que j’allais accepter, mais aussi que j’allais pouvoir joindre l’utile à l’agréable. C’est-à-dire m’investir dans une cause importante et en profiter pour ressusciter une formule de show qui me tenait à cœur, celle de Microphone. Le Refuge m’offre la chance de réunir plein d’artistes de plusieurs générations dans un contexte hyper organique et homogène. Supportés par un band qui rappelle les années 50, tous les invités nous surprendront autant par leur répertoire que par leur intimité»

Les invités du Show du Refuge 2024 sont Vincent Vallières, Debbie Lynch-White, Marco Ema ainsi que Claude Meunier et son groupe, La famille Denuy.