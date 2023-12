«Grand-papa heureux»: Dan Bigras nous fait craquer avec cette vidéo!

Elizabeth Blouin-Brathwaite a passé une soirée tout en musique en très bonne compagnie, celle de Dan Bigras. C’est dans le cadre du FestiVoix de Trois-Rivières que les deux artistes ont partagé la scène, offrant un moment groovy et magnifique au spectateurs.

On a d’ailleurs pu en profiter même si on y était pas, via une publication faite sur le compte Instagram d’Elizabeth Blouin-Brathwaite. On y voit (et entend) Dan Bigras qui chante, s’accompagnant au piano. Les percussions endiablées de la musicienne l’accompagnent.

Voir la vidéo.

