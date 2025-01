Voici quand Dan Bigras remontera sur scène

Voici à quoi ressemble le nouveau spectacle de la star québécoise, Cette voix: Dan et Gerry, notre histoire:

Tout d'abord bouleversé à la première écoute de la chanson La voix que j'ai, la carrière de Dan Bigras a pris son envol grâce à l'aide de celui qui allait devenir un grand ami musical: Gerry Boulet. Ce parcours unique est raconté au travers d'anecdotes et de chansons gravitant autour de l'univers de ce rockeur plus grand que nature, jusqu'à ce legs incroyable que fût Jézabel, réalisé par Dan Bigras. Avec Cette voix, Dan Bigras s'est donné le défi de ramener Gerry Boulet sur scène, avec lui et ses musiciens, afin d'entremêler leurs voix et leurs instruments.

Pour savoir à quel moment le spectacle sera présenté dans votre région, rendez-vous sur le site du chanteur.