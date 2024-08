PHOTOS: Vincent et Lara d'OD Andalousie filent toujours le parfait amour!

Récemment, Lara a partagé sur Instagram une série de photos qui ne laisse aucun doute sur l'intensité de leur lien.

Capturées par la talentueuse Robbie Photographe, ces images dévoilent toute la beauté et la force de leur relation. On peut y voir un couple complice, soudé, dont l'amour semble grandir jour après jour.

«On vous amène dans notre intimité avec la talentueuse @robbie_photographe derrière la caméra 🔥



Partner in crime @vince.langevin 🌹», dévoile Lara sur Instagam.

Leur bonheur est évident et il est agréable de les voir si bien ensemble. On espère que leur amour continuera de grandir. Ils forment vraiment un beau couple, et leur joie de vivre est palpable.