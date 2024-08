Rupture pour Khate Lessard et son fiancé

Khate et Fabrice s'étaient rencontrés peu après sa sortie de l'émission, et leur relation avait rapidement évolué.

En juillet 2020, Khate avait demandé Fabrice en mariage, un geste plein de romantisme et de spontanéité. Depuis lors, ils étaient fiancés depuis quatre ans et semblaient destinés à un avenir infini rempli d'amour! Cependant, la vie a ses propres plans, et malgré leurs efforts, ils ont décidé de se séparer.

«Vous êtes plusieurs depuis hier à m'envoyer un profil Tinder de Fabrice et me demander si c'est vrai. Et oui! J'ai décidé de prendre un break, une pause... et remettre en question ce que je veux vraiment. On est tous les deux sur les applications de rencontre... histoire d'échanger... se changer les idées!»

Khate a partagé cette nouvelle avec sincérité et transparence, rappelant à ses fans et à ses proches l'importance de la résilience et de l'adaptation face aux changements imprévus.

On souhaite le meilleur à Khate et Fabrice pour la suite des choses!