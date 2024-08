Rupture pour Renaud Blanchet d'OD dans l'Ouest

«Moi je suis un peu dans le côté, je me suis séparé ça fait un an et je suis encore bien amoché de ça… donc d’ouvrir mon cœur à quelqu’un, je suis encore plus sur mes gardes maintenant (…) Je pense qu’avant d’être avec cette fille-là, je ne savais pas vraiment c’était quoi l’amour. J’ai découvert c’était quoi l’amour avec cette fille-là et de la perdre ça fait quand même mal.», conclut-il.

Ce passage dans le podcast a été l'occasion pour Renaud de se livrer avec une grande honnêteté. Il est en pleine réflexion sur son avenir amoureux et cherche à trouver un équilibre entre sa vie publique et ses aspirations personnelles.

