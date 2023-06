Phil Roy dévoile son grand projet de l'automne!

Ce qui est formidable, c'est que cette émission sera diffusée partout au Québec. De plus, Un peu, beaucoup, passionnément sera enregistré devant public!

On pourra écouter ce concept éclaté tous les dimanches de 16h à 18h à Rouge. De plus, la version intégrale de l'émission de Phil Roy sera disponible en balado sur le site et l’ application iHeartRadio.

Parmi les thèmes qui seront abordés tout au long de la saison, on compte entre autres la famille, l’école, les rénovations et les voyages. On a bien hâte d'entendre ça!