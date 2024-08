Patricia Paquin perd son micro

«J’ai écris et réécris ce message plusieurs fois, mais il n’y a pas de façon simple de l’annoncer. Je ne serai pas de retour à l’émission Les Filles du lunch…retour qui était prévu pour ce midi.



Vous saisirez que ce n’est pas ma décision, mais bien un changement de stratégie d’antenne.

La vie est ainsi faite.

Rythme aura tout de même été une belle histoire humaine pour moi…Parce que j’y ai côtoyé des personnes de qualité qui vont me manquer.



Et toi Marie-Eve, douce, intelligente, bienveillante, conne à souhait. Tu m’as fait le cadeau précieux d’une amitié et c’est ce qui va demeurer de nous…

Mais les personnes qui me manqueront plus que tout, je ne peux pas toutes les nommer. Ma publication s’éterniserait. Il s’agit de vous les auditeurs et les auditrices.

Merci pour votre fidélité. Votre intelligence. Votre spontanéité. Votre écoute.



On va se retrouver.

Parce que la vie m’amène ailleurs.

J’aurai, je le souhaite, le privilège de vous serrez la main pendant cette tournée qui s’amène (Les Ex)

À bientôt.

Xx»

De son côté, son amie et collègue Marie-Eve Janvier lui a rendu hommage. Avec de nombreuses photos d'elles au travail et au quotidien, la star remercie Patricia Paquin pour tous ces bons moments passés ensemble au boulot: