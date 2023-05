Voyez comme Patricia Paquin est rayonnante en salopette verte à la campagne

Pour ce moment à la campagne, Patricia a opté pour un ensemble à la fois stylé et décontracté. Elle porte une salopette verte, qui met en valeur sa silhouette élancée, associée à un chandail noir basique. Ce choix de tenue lui donne un look casual chic, à la fois confortable et tendance. On peut dire que Patricia sait comment marier les pièces pour créer des styles uniques qui lui vont à ravir.

En ce qui concerne les chaussures, Patricia a choisi une paire de Converses rouges, ajoutant une touche de couleur à l'ensemble.

Pour compléter son look, Patricia a opté pour une coiffure demi-attachée qui lui donne une allure naturelle et décontractée. Ses cheveux légèrement ondulés flottent doucement au vent, ajoutant une touche de romantisme à l'ensemble. Côté maquillage, elle a opté pour un look léger, mettant en valeur sa beauté naturelle sans en faire trop. Cette simplicité dans son apparence renforce l'authenticité du moment et souligne sa connexion avec la nature environnante.