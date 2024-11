OD Mexique: voici 5 choses que vous n'avez pas vues à la télé

5. Que se passe-t-il pour Frédéric?

Le mystère plane toujours concernant le statut de la relation entre Fanny et le beau Frédéric. Fanny nous éclaire: «Pour l’instant, on prend ça relaxe, on essaie de retomber un petit peu de notre bulle OD. On s’est beaucoup vus dans les semaines où on est sortis des épisodes. Là en ce moment, on se distance un peu plus et on verra quand la poussière retombe. Fred ce n’est pas un X catégorique. À suivre on verra.»

Fanny n’est pas la seule candidate ayant démontré de l’intérêt pour Frédéric. La preuve, Catherine F. affirme l’avoir vu depuis sa sortie de l’aventure. Ce dernier a même tissé des liens avec son garçon: «Sully (son fils) adore Fred. Vraiment, ils ont cliqué, je pense que Sully aimerait bien l’avoir comme beau-père, mais ça n’arrivera pas.»

Elle confirme ensuite qu’il ne se passe rien sur le plan amoureux entre les deux partis. Nombreux se posaient la question après avoir vu cette vidéo TikTok qui montre Frédéric chez la gagnante du prix Coup de cœur du public. «Moi et Frédéric, on a beaucoup cliqué dans la maison des exclus, on est allés dîner les exclus ensemble, puis après on a terminé, chez moi, avec mes petits cocos.» Voilà pourquoi vous avez pu apercevoir Frédéric sur le canapé de la candidate. Rien de plus! Elle est toujours à la recherche de l’homme parfait!