OD Mexique: Alex et Alix se confient sur le fait d'être un «couple twist»

Après plusieurs semaines dans la maison des exclus, est-ce qu'ils sont encore un couple? On ne peut pas dire qu’ils le sont, mais ils ont mentionné être ouverts à se fréquenter. Alex l'explique clairement:

«On n’est pas un couple officiel, on ne s'est pas dit "je t'aime", tout ça. On est un peu dans la prolongation de l'aventure Occupation Double. On est vraiment ouvert à se dater. On s'est dit qu'on ne voulait pas se mettre de pression à être ensemble.»