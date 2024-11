Voici ce que Anna et Michaël pensent vraiment de Félix d’OD

Rappelons effectivement que durant plusieurs semaines, Félix souhaitait les voir partir. Il a d’ailleurs été le seul à voter contre eux lors du départ de Mamadou et Maude.

Et quand Anna et Michaël ont finalement laissé leur place à Alex et Alix au voyage final, Félix a ri, visiblement heureux de les voir partir.

On comprend donc que la belle blonde de Thetford Mines n’ait pas envie de l’inviter à souper dans les prochaines semaines (ou jamais). Voici ce qu’elle avait à dire :