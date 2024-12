10 séries à regarder en rafale pendant le congé des Fêtes

Renouant avec un père qu’il connaissait à peine, Alphonse, un quadragénaire en pleine déroute professionnelle et conjugale, se découvre une surprenante vocation. Sa trajectoire va alors croiser celle d’une galaxie de femmes plus passionnantes et excentriques les unes que les autres, le plongeant au cœur d’une histoire à la fois périlleuse, transgressive et pleine de tendresse.

Une comédie avec Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi.

À voir sur Prime Video.