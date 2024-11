Frédéric d'OD dévoile pourquoi il n'a pas choisi Cath F.

Bien que Félix et Solène aient le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Mexique, il votera probablement pour Aleksa et Kristina.

«J'irais avec Solène et Félix, même si je pense que mon vote irait pour Kristine et Aleksa, même si je n'ai pas l'impression qu'ils vont gagner. Du point de vue du public, je dirais Solène et Félix.»