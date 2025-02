Survivor Québec: voici TOUT ce qu'il faut savoir sur les nouveaux joueurs

Kevin est impulsif, il ne tient pas en place et n’a pas la langue dans sa poche. Il aime quand ça marche à sa façon et ne passe pas par quatre chemins quand ça ne fait pas son affaire! Avec le temps, il a quand même appris à gérer ses émotions et à doser son intensité. Il est pas mal certain que sa grande trappe va le mettre dans l’eau chaude plus d’une fois, mais il a l’habitude et est devenu super bon pour se sortir du trouble. Survivaliste et gars de bois dans l’âme, il fait souvent des expéditions solo en nature, avec peu de nourriture et peu de matériel, juste pour le trip. La partie survie l’inquiète beaucoup moins que de devoir vivre en proximité avec des inconnus aussi longtemps. Il ne veut rien savoir d’être dans une alliance majoritaire qui va le traîner jusqu’au bout; il veut jouer vilain et être le premier à trahir. Il a l’intention de construire de belles relations et un méchant beau shack, mais d’y mettre le feu pour bâtir son CV le plus tôt possible.