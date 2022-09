Rupture pour Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault

« Il y a déjà quelques semaines que nous avons décidé de poursuivre nos routes en solo, chacun de notre côté.



Annéli et moi ne formons plus un couple.



Malgré que ce fut une décision difficile, sachez que nous sommes extrêmement reconnaissants pour ces 6 merveilleuses années passées ensemble, empreintes de tendresse, de sensibilité et d’évolution.



Gratitude pour cette relation foncièrement belle, où nous avons ri ensemble à tous les jours, même dans les moments les plus durs.



Nous sommes en très bons termes et éprouvons un grand respect l'un pour l’autre. (Bon. Ces phrases-là ont toujours l’air d’être dictées par des relationnistes de presse mais c’est pleinement sincère. Ça vient directement du coeur.)



Respect. Douceur. 🙏🏻 »