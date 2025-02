Anne-Élisabeth Bossé dit au revoir à son personnage d’Indéfendable

Rappelons que depuis son départ du cabinet pour rejoindre la Couronne, Marianne n’était pas heureuse, elle qui cherchait donc sa place. On sentait donc depuis la fin de 2024 que le départ était imminent pour ce personnage qu’on a adoré dans la série.

On sent par contre avec son message que ce n’est qu’un au revoir, qu’Anne-Élisabeth Bossé ne dirait pas non à un retour éventuel dans la quotidienne, si l’occasion se présente.