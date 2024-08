Nathalie Simard dévoile le prénom de sa future petite-fille

«Ève, Max et Maélyse qui s’en vient, c’est ma famille. C’est beau de bâtir cette famille avec notre compréhension de la vie. Pour nous, c’est important de nous tenir et de créer une belle famille qui durera. Nous nous créons de beaux souvenirs. Pour Maélyse, j’ai décidé que je serai "grand-maman". Des "mamie", il y en a trop. Cela dit, ma fille me rappelle que ce n’est pas moi qui en déciderai!»

Nathalie Simard ajoute que l'arrivée de ce bébé est un petit miracle et que toute cette aventure est «extraordinaire».

On souhaite beaucoup de bonheur à la vedette dans son nouveau rôle de grand-mère!